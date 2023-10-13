Тюменские школьники за победу в олимпиаде могут получить 100 баллов ЕГЭ

Тюменские ученики 8-11 классов могут принять участие в одном из крупнейших событий в мире инженерных соревнований. В среду, 11 октября, стартовала третья (заключительная) волна первого тура профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Национальной технологической олимпиады. В ближайшее время участникам необходимо подать заявки и пройти предметные испытания по математике и информатике до 30 октября.

Далее получить обратную связь от экспертов, и при хорошем результате пройти в финал профиля. Заключительные испытания олимпиады по профилю "ИЭС" состоят из нескольких блоков. В индивидуальном туре ребята будут решать задачи по математике и информатике. А в командном – создавать умную и самостоятельную энергетическую сеть, которая способна произвести, накопить и выделить именно то количество энергии, которое требуется небольшому городу с его предприятиями, объектами здравоохранения и другими объектами.

Победа и призовое место треков НТО ученикам 8-11 классов засчитывается как вступительные испытания в ряд вузов или как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Но самое ценное, по мнению организаторов, – НТО развивает в учащихся мотивацию, навыки коммуникаций в команде и уже в раннем возрасте погружает в передовые инженерные процессы.

Руководитель профиля "ИЭС" Михаил Просекин:

Такими олимпиадами мы провоцируем молодое поколение на то, чтобы они в будущем внесли свой вклад в развитие и изменение технологического уклада. И, надеюсь, это провокация будет успешна, а через 20-30 лет именно эти ребята будут совершенствовать научную картину мира.

Финал профиля "Интеллектуальные энергетические системы" традиционно связан с Тюменью. Весной в город приедут участники из разных городов страны. В течение нескольких дней они будут проходить испытания, общаться и искать ответы на десятки инженерных вопросов. Кстати, в этом году финал ИЭС принимают два города – Тюмень и Новосибирск.

Более подробную информацию об олимпиаде можно найти на сайте НТО. Организатором профиля "Интеллектуальные энергетические системы" является ТюмГУ совместно с разработчиками комплексов – компанией "Полюс-НТ" при поддержке ИЦ "Энерджинет".

Тюменский госуниверситет с 2020 года принимает финал и создает условия для работы экспертов и участников профиля "Интеллектуальные энергетические системы". В 2020 году вуз выступил как одна из трех площадок распределенного финала. В 2021 вуз принял финал профиля целиком, на который прибыли более 40 школьников из разных городов страны. В 2022 году команда госуниверситета осуществляла организационную поддержку направления "Интеллектуальные энергетические системы": удаленно из Тюмени координировала ребят, помогала им поддерживать связь друг с другом, проводила вечерние рефлексии и создавала пространство для эффективной коммуникации участников с разработчиками, находящимися в это время в Иркутске. В 2023 году команда вуза вновь приняла финал профиля целиком; в испытаниях приняли участие 45 школьников из 11 регионов страны. Кроме того, преподаватели Тюменского госуниверситета стали разработчиками пакетов заданий по математике и информатике для предметного тура.

Ольга Панова