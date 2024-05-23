Тюменские школьники получили 24 награды в финале Всероссийской олимпиаде школьников

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2024 года ребята из Тюменской области завоевали 24 награды. Участники показали яркие результаты по физике, экономике и математике. Теперь победители и призеры олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов, но только на профильное направление.

Благодаря их успеху Тюменская область поднялась на 5 позиций и заняла 14 место в неофициальном рейтинге регионов по Всероссийской олимпиаде школьников, который составляется из расчета количества дипломов на 100 тысяч человек.

С большим отрывом сохраняет лидерские позиции Москва, более чем в полтора раза оторвавшись от следующего региона, Татарстана. Третье место занимает Московская область, которая также стабильно демонстрирует рост позиций. Далее идут Мордовия, Санкт-Петербург и вплотную приблизившийся к нему Ямал. Замыкают топ-8 лидеров Удмуртия и Ненецкий автономный округ. Существенно улучшила свои показатели Калининградская область, в этом году впервые войдя в десятку рейтинга. А Курская область поднялась на 39 пунктов с 69-го на 30-е место, указано на сайте olimpiada.ru.