Тюменские школьники получили 24 награды в финале Всероссийской олимпиаде школьников

09:37 23 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2024 года ребята из Тюменской области завоевали 24 награды. Участники показали яркие результаты по физике, экономике и математике. Теперь победители и призеры олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов, но только на профильное направление.

Благодаря их успеху Тюменская область поднялась на 5 позиций и заняла 14 место в неофициальном рейтинге регионов по Всероссийской олимпиаде школьников, который составляется из расчета количества дипломов на 100 тысяч человек. 

С большим отрывом сохраняет лидерские позиции Москва, более чем в полтора раза оторвавшись от следующего региона, Татарстана. Третье место занимает Московская область, которая также стабильно демонстрирует рост позиций. Далее идут Мордовия, Санкт-Петербург и вплотную приблизившийся к нему Ямал. Замыкают топ-8 лидеров Удмуртия и Ненецкий автономный округ. Существенно улучшила свои показатели Калининградская область, в этом году впервые войдя в десятку рейтинга. А Курская область поднялась на 39 пунктов с 69-го на 30-е место, указано на сайте olimpiada.ru.

Теги: олимпиада , рейтинги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024