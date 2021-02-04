Передвижная выставка в рамках проекта "Без срока давности" запускается в Тюмени

Тюменский областной поисковый центр

С февраля по июль в Тюменской области будет работать передвижная выставка в рамках всероссийского проекта "Без срока давности". Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Открытие Всероссийской выставки "Без срока давности" состоится 8 февраля - в годовщину выступления Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге - в 63 регионах.

В Тюменской области выставка откроется также 8 февраля в 14:00 во ДТиС "Пионер" (Тюмень, улица Челюскинцев, 46). По 17 февраля специалисты "Областного Поискового Центра имени Артура Ольховского" будут проводить экскурсии для школьников и студентов. Далее передвижная экспозиция будет представлена в Тюменском государственном университете, Музейном комплексе имени Словцова и центре "Аванпост". С апреля по июнь будет экспонироваться в муниципальных образованиях Тюменской области.

Цель всероссийского проекта "Без срока давности" – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Официальный сайт - безсрокадавности.рф.