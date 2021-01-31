В Тобольске выполнили годовой план по капремонту многоквартирных домов

09:34 31 января 2021
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102 многоквартирных дома капитально отремонтировали в Тобольске в 2020 году. Таким образом, годовой план был выполнен на 100%.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации города, в фонд капитального строительства собрано 213 млн 665 тыс. рублей, это 97% от плана.

Объявлено четыре конкурса по разработке проектной документации и 148 - по строительно-монтажным работам, по ним заключены договоры. Особое внимание в городе уделяется привлечению квалифицированных подрядчиков. В реестре предприятий - почти 345 компаний, из которых 150 расположены на территории Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: дома , капитальный ремонт , капремонт , Тобольск
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