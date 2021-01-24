Пропавших питомцев тюменцы могут найти в приюте

Когда пропадают домашние питомцы, их могут забрать с улиц города при отлове. В этом случае их передают в Приют для животных без владельцев, который находится на ул. Кедровой, 133. Информация обо всех таких животных размещается на официальном сайте.

Если собака пропала, то в первую очередь можно проверить списки отловленных животных. Если он обнаружен, то нужно приехать в приют, показать фотографию и номер питомца с сайта. А также предоставить доказательства, что это именно ваш пес (ими могут послужить паспорт собаки, фото, видео). Далее по паспорту будет оформлена бесплатная процедура выдачи. Важно знать, что питомцев отдают только совершеннолетним гражданам, детям в выдаче животного будет отказано, пишет "АиФ - Западная Сибирь".