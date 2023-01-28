Частный зоопитомник Тюмени хочет построить кошкин дом

Зоопитомник экзотических животных предлагает тюменцам, которые решили по каким-то причинам расстаться со своими питомцами, скинуться на дом для их кошек.

В центре помимо экзотических животных, живут обычные кошки, от которых отказались хозяева. Владельцы питомника хотят построить им жилье с выгулом на улице:

Каждый день нам поступают сообщения и звонки с просьбой взять животное. Нам приходиться отказывать так как кошек очень много и еще большее количество не сможет комфортно жить. Поэтому мы предлагаем решение проблемы. Построим дом вместе! Жилье для 15 кошек будет с выгулом на улице.

В группе зоопитомника в Вк отмечается, что на постройку вольера нужно 300 тысяч рублей, животное могут принять за денежный вклад в строительство. Участвовать в строительстве дома и забронировать место для кошки можно по телефону 8 996 640-80-48 (Татьяна). Подробности тут.

Достойный пример пристроя показали хозяева сервала. Они совместно с сотрудниками питомника построили жилье, оплатили строительство и благоустройство жилья в полном объёме для своего питомца.