Как не заразиться коронавирусом, когда в семье уже кто-то заболел?

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Эксперты из центра гигиены и эпидемиологии Тюмени напоминают о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, в особенности, когда кто-то из близких родственников уже получил такой диагноз. Специалисты напоминают, что в этом случае необходимо ограничить циркуляцию вируса по квартире

Зачастую, когда кто-то в семье заболевает коронавирусом, то инфекцию довольно быстро подхватывают другие домочадцы. Однако есть шанс остаться здоровым, если соблюдать ряд противоэпидемических мер.

Во-первых, необходимо узнать точный диагноз у врача. Не стоит заниматься самолечением, это может быть опасно. Во-вторых, необходимо максимально изолировать больного: если невозможно разместить его в отдельной комнате, то хотя бы отгородить отдельный уголок.

Ежедневно необходимо в комнате пациента делать влажную уборку с дезинфицирующим раствором, проветривать помещение 3-4 раза за день по 15-20 минут, чтобы насытить воздух кислородом и снизить концентрацию вируса. Для человека с инфекцией нужно выделить отдельную посуду, пишет "Тюменская область сегодня".