Музей поискового движения в Тюмени посетил Герой России Вячеслав Бочаров

Фото предоставлено Областным поисковым центром

В Музее истории поискового движения Тюменской области состоялась встреча коллектива Областного поискового центра имени Артура Ольховского с Героем России Вячеславом Бочаровым. Поисковики рассказали о своей работе и провели экскурсию по экспозиции.

Специалисты презентовали проекты и направления деятельности регионального поискового центра, поделились своим мнением в вопросах воспитания подрастающего поколения. Также поисковики познакомили Вячеслава Бочарова с выставкой Музея истории поискового движения Тюменской области – уникальным собранием экспонатов, найденных в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны и отреставрированных воспитанниками поисковых отрядов.

Вячеслав Алексеевич Бочаров принимал участие в освобождении заложников во время теракта в школе города Беслана, в ходе которого получил тяжёлое ранение. За мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации. Является первым заместителем Секретаря Общественной палаты Российской Федерации и прибыл в Тюмень в рамках проведения регионального образовательного семинара "Эстафета поколений".