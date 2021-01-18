Тридцать тюменских НКО получили президентские гранты

Тридцать социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области стали победителями первого конкурса президентских грантов 2021 года. Общая сумма грантов для них составила более 40 млн рублей.

Самую крупную грантовую поддержку грантовой поддержки получит Фонд развития творчества "Жизнь и дело". Организация выиграла более 7 млн рублей на реализацию проекта программа "Ноль Плюс": проведение VIII международного фестиваля детского и семейного кино, форума "Кинопедагогика", реализация проекта "Кинопедагогика online" и конкурсов для педагогов и семей.

В Тюменской области лидирующим стало направление "Сохранение исторической памяти". Поддержку получили семь проектов, в том числе проект Областного поискового центра "Карельский фронт: сохраняя память", проект военно-патриотического клуба "Барс" — "Погружение в историю. Тайна севастопольских бухт" и другие.

Всего в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года 2 тысячи проектов из всех регионов России. Общая сумма поддержки составляет 4,2 млрд рублей.