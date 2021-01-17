Тюменцы стали чаще отказываться от крупных покупок во время пандемии

Потребительское поведение тюменцев потерпело существенные изменения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, многим пришлось тратить свои накопления, экономить на товарах первой необходимости и отказываться от крупных покупок.

Как рассказал управляющий тюменского отделения одного из крупных банков Александр Хорошев, коронавирус и связанные с ним ограничения ударили по финансовому положению россиян, в том числе жителей Тюменской области. Привычный уровень жизни в минувшем году удалось сохранить не всем.

По его словам, из-за пандемии упали доходы граждан, выросла безработица. Сильное влияние сложившаяся ситуация оказала на потребительское поведение россиян. Потребление снизили даже те, кто финансово не пострадал в период пандемии. Большая часть россиян отказалась от некоторых крупных покупок. В частности, 30% – от отпуска и путешествий, 12% – от покупки машины, 8% – от покупки квартиры, 7% – от аренды жилья, а 23% отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых. Однако 33% россиян сохранили привычный уровень жизни и трат в прошедшем году, пишет "Мегатюмень".