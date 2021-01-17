Сотрудники ГИБДД запишут видеообращение для тюменских родителей и детей

Руководители подразделений ГИБДД Тюменской области выступят перед родителями школьников региона с видеообращениями, записанными для трансляции онлайн на родительских собраниях. Они расскажут о причинах "детской" аварийности и напомнят о необходимости обучения ребят правилам дорожной безопасности.
Важная роль в этом вопросе отводится родителям, ведь на собственном примере они могут привить детям правильное отношение к вопросам безопасности участия в дорожном движении. На сайтах образовательных учреждений региона уже размещены социальные и обучающие видеоролики по безопасности дорожного движения и информация о мероприятиях, проводимых ГИБДД, "родительскими патрулями" и волонтерами.
Обращения главных государственных инспекторов по безопасности дорожного движения городов и районов должны стимулировать родителей обращать больше внимания на проблему дорожной безопасности детей.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в 2020 году в регионе произошло 354 ДТП с участием детей, в которых 13 детей погибли, 397 ранены. Каждая шестая авария произошла по неосторожности юных участников движения - пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и даже одного несовершеннолетнего водителя автомобиля.
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