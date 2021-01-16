Тюменцы могут изучать историю при помощи стратегических игр

Необычные примеры изучения истории представил тюменцам автор собственной концепции исторического развития Дмитрий Кошелев в рамках вебинара на тему "Зачем и как Россия попала в Сибирь". Мероприятие проходило для широкой целевой аудитории на площадке Точка кипения – Тюмень".

В рамках вебинара говорили о процессе изучения истории в школе. Часто предмет преподают как бессмысленное нагромождение событий, дат, имен. Но можно задействовать и нестандартные форматы. Например, когда учащийся играет в стратегию вроде "Age of Empires", то он смотрит на историю под другим углом.

"История предстает как круг ресурсов, задач и препятствий, представленных на настоящей карте. При участии противодействующих соперников, которых, кстати, можно подкупить. Это позволяет оказаться нам самим в роли тех далеких и непонятных людей из школьного учебника со странными именами, которые так плохо запоминаются", - отметил эксперт.

Он добавил, что поданная в подобном формате история запоминается лучше. Так, если побывать в образе русских князей и царей, то удастся изучить процесс колонизации Сибири под необычным другим углом. Запись вебинара доступна на ютуб-канале "Точка кипения - Тюмень", пишет "Тюменская область сегодня".