С тюменскими предпринимателями поделятся советами по работе в условиях пандемии

Завтра, 20 мая, с 10:00 до 14:00 на платформе Synergy.Online состоится второй вебинар-марафон "Мой бизнес". На двух сценах одновременно 25 экспертов и бизнесменов из 20 регионов будут делиться опытом и реальными практическими советами. Все выступления поделены на отраслевые тематики.

На сцене №1 "Взгляд предпринимателей" расскажут:

— какой бизнес быстро развивается в период карантина и кризиса;

— как дистанционно управлять автомойкой;

— как оцифровать бизнес;

— какие инструменты маркетинга сейчас самые эффективные;

— почему в кризис приобрела популярность ЗD-печать, а бизнес стал разнонаправленным;

— какие новые форматы для адаптации и быстрых изменений появились в ресторанном бизнесе и fashion-индустрии;

— как организовать безопасное производство продуктов питания и многое другое.

На сцене № 2 "Региональные вебинары" предпринимателям расскажут, где искать финансирование компаниям не из пострадавших отраслей, как, используя меры поддержки, создавать новые бизнес-проекты, как сделать эффективными переговоры в формате ВКС, как наладить работу со своей командой и другие интересные кейсы.

К трансляции можно подключиться в любое время. Для общения участников и возможности задать вопросы спикерам создан чат. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию (или авторизацию) на платформе Synergy.Online.

Вебинар-марафон "Мой бизнес" организован минэкономразвития России совместно с корпорацией "Синергия".