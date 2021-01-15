Тобольский музей-заповедник приглашает всех желающих на новогодние мероприятия

Фото: пресс-служба ТМПО

Интересная праздничная программа, дружеские встречи и мастер-классы пройдут в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике (ул. Красная площадь 1) 16 января 2021 года.

Организаторы ждут детей и их родителей, чтобы совместно создать настоящую праздничную атмосферу. Возрастная категория большинства мероприятий 0+

Так, например, Мороз-Воевода приглашает всех посетить свою резинденцию. Интерактивные мероприятия не теряют своей актуальности, поэтому встреча с зимним сибирским кудесником будет интересна не только детям, но и их родителям. 150 рублей/человек (до 5 чел).

Гости смогут познакомиться с историей праздничных традиций на крещенских встречах, которые пройдут в Яблоневой гостиной 13:00, 15:00 и 17:00. Не переживайте о том, что на улице будет холодно, согревающая площадка и познавательная информация о чайных традициях в купеческой семье не позволят замерзнуть. 200 рублей/человек (до 5 чел).

Фетровые брошки уникальны и индивидуальны. А особенно они ценятся за то, что сделаны своими руками. На мастер-классе "FetroБРОШКА" вы сможете создать эксклюзивную брошку из фетра. Брошка в виде милого зайчика, аккуратные сердечки и шикарные цветы – каждый сможет придумать что-то на свой вкус. 100р/человек (до 5 чел).

Экоигрушки очень полезны тем, что безопасны и лишены токсичных компонентов. На мастер-классе ребята научатся расписывать деревянный спил в виде игрушки на елку. 100р/человек (до 5 чел).

На мастер-классе "Лесная красавица" гости смогут изготовить миниатюрную елочку из природных материалов. 100р/человек (до 5 чел).

Ознакомиться с полным списком праздничных программ можно на официальном сайте. Все справки по телефону +7 (3456) 22-37-13.