В Тюменской области расширен список групп риска, вакцинируемых от коронавируса

Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области продолжается вакцинация групп риска от COVID-19. В регион поступило 5 542 дозы вакцины "Спутник V", уже привито 1 965 человек, сообщает областной департамент здравоохранения.

Продолжается вакцинация групп риска, но с получением новых партий федеральной вакцины появляется возможность расширить этот список.

На сегодняшний день к приоритету 1-го уровня относятся:

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:

- медицинские работники,

- работники образовательных организаций,

- работники социального обслуживания,

- работники многофункциональных центров,

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания,

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету 2-го уровня относятся:

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:

- работники организаций транспорта,

- работники предприятий энергетики,

- сотрудники правоохранительных органов,

- сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу,

- лица, работающие вахтовым методом,

- волонтеры,

-военнослужащие,

- работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету 3-го уровня относятся:

- государственные гражданские и муниципальные служащие,

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет,

- лица, подлежащие призыву на военную службу.

На сегодняшний день 17 медицинских организаций осуществляют вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. Во всех случаях выстраивается межведомственное взаимодействие – для того, чтобы руководители предприятий, работники которых входят в группы риска, связывались с медорганизациями и записывались на вакцинацию.

Также сами медицинские работники инициативно приглашают на прививку своих диспансерных пациентов, у которых есть хронические заболевания, в частности: бронхолегочной системы, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение.

"По данным минздрава России, для Тюменской области распределено по ближайшему планированию (декабрь 2020 – февраль 2021) всего 73 500 доз вакцины. Поэтому мы рассчитываем, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 000 доз вакцины", — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Сейчас департаментом здравоохранения совместно с департаментом информатизации дорабатывается система электронной записи на прививку от коронавируса через сайт государственных услуг Тюменской области.

"Таким образом, как только поступит достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи и все медорганизации будут готовы осуществлять массовую вакцинацию – об этом будет объявлено во всех канал коммуникации: как общеинформационных, так и в тех, где каждое медучреждение осуществляет информирование своего приписного населения – на официальных сайтах и в социальных сетях", — отмечают в департаменте здравоохранения.