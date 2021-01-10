Горячая линия для людей с инвалидностью работает в Тюмени

Тюменцы с инвалидностью могут задать вопросы о реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации по телефону горячей линии Областного центра реабилитации инвалидов, которая заработала с середины декабря 2020 года. Звонки принимаются по многоканальному номеру 8 (3452) 670-770.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, по телефону можно получить консультацию о том, где и как пройти реабилитацию, а также любую информацию о социальном обслуживании инвалидов и детей-инвалидов. Причем, горячая линия теперь доступна не только жители областной столицы, но и муниципальных районов и городских округов Тюменской области. Звонки принимаются в будние дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В настоящее время в регионе проживает около 100 тысяч инвалидов, в том числе более семи тысяч детей. В 2019 году программа Тюменской области по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, была одобрена на федеральном уровне и с 2020 года начала реализовываться. Однако не менее важно информировать людей о доступных возможностях.

С этой целью в 2020 году департамент социального развития Тюменской области совместно с партнерами приступил к созданию Единого информационно - просветительского портала для людей с инвалидностью и членов их семей. Портал позволит им получать всю интересующую информацию без дополнительных затрат времени, на одном интернет-ресурсе. Кроме того, портал будет содержать интерактивно-развлекательные и тематические разделы, новости, календарь событий и многое другое. Запуск запланирован в 2021 году.