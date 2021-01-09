В 2021 году в Тюмени планируют дать концерты Елена Воробей, Даниил Крамер и Линда

В 2021 году запланированы выступления известных артистов и музыкантов в Тюмени. Концерты будут проходить на разных городских площадках, информацию следует уточнять у организаторов – ведь до сих пор существует риск отмены или переноса мероприятий.

Во Дворце культуры "Железнодорожник" 11 января артисты московского театра оперетты сыграют оперетту "Мистер Икс". В апреле на этой концертной площадке пройдет юмористическое шоу Елены Воробей.

В Тюменской филармонии 25 января состоится концерт джазового пианиста Даниила Крамера "Fusion Way. Трио Даниила Крамера". Вместе с гостем на сцену выйдут басист Артем Баскаков и барабанщик Виталий Эпов.

Сразу после новогодних каникул в ресторане "Максимилианс" для любителей шансона с юбилейным концертом выступит Александр Дюмин. На него будут действительны билеты, которые тюменцы приобрели в декабре. Концерт группы "Рок-острова" запланирован на февраль 2021 года. На этой же площадке свои хиты исполнит Линда. Кроме того, пятилетие группы "Каспийский груз" артисты отметят на сцене тюменского заведения. Тюменцы смогут побывать на концерте 22 марта.

На сцене ДК "Нефтяник" 1 апреля пройдет концерт Гарика Сукачева. Легенда русского рока отметит на сцене 60-летие, пишет "Тюменская область сегодня".