Тюменская студентка разрабатывает интерактивный путеводитель по Тобольску

Приложение с экскурсионными маршрутами по Тобольску будет создано в 2021 году. Его разработкой занимается студентка третьего курса института наук о Земле ТюмГУ Екатерина Куценко, которая приехала учиться из Ноябрьска.

Как отмечает автор, исчерпывающего по полноте и охвату информации путеводителя по духовной столице Сибири до сих пор нет. При этом Тобольск обладает большим историко-культурным потенциалом, где сосредоточено множество отлично сохранившихся объектов, которые будут интересны туристам со всей России. Есть лишь много информации, которую нужно привести в удобный вид и интерактивно представить, считает студентка.

В настоящее время идет сбор и систематизация информации. Черновой вариант приложения планируется презентовать уже в 2021 году. По замыслу разработчиков, программа поможет самостоятельным туристам при знакомстве с городом. Внутри приложения будет вся нужная информация для путешественника, а именно: объекты с иллюстрациями и описанием, что поможет гостям города быстро и с удобством проложить маршрут по самым интересным местам Тобольска, пишет "Тюменская область сегодня".

Также планируется добавить в приложение функцию аудиогида. Это позволит прослушивать автоматически информацию по объектам на маршруте по мере постепенного приближения к ним.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, студентка представит этот проект на конкурсе "Развивая туризм – развиваем Россию!".