Два проекта из Заводоуковска победили в конкурсе про туризм

Два проекта из Заводоуковска стали победителями Всероссийского конкурса "Туристический код моей страны, города, поселка, района – ПРО-туризм".

Всего в конкурсе приняли участие более 2 тысяч человек из 89 регионов России, самые яркие, в том числе проекты из Тюменской области прошли в очный тур. Среди них историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник", который два года радует заводоуковцев и гостей своими гигантскими пряниками и насыщенной увлекательной программой. А туристический маршрут "В гости к "Наследию" земли заводоуковской" – это новый проект, созданный Верой Недякиной. В рамках однодневной туристической программы для жителей и гостей подготовили экскурсии по наиболее интересным и важным достопримечательностям территории.