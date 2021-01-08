Чат-бот Мартин провел интерактивные экскурсии для 2807 тюменцев

Источник: мультицентр "Контора пароходства" vk.com/kontora72

Маршруты по городу "Мартин, проводи!" пользуются популярностью среди тюменцев. За четыре месяца работы чат-бота в приложении Telegram к интерактивному гиду обратились более 2800 горожан, которые смогли увидеть Тюмень под новым углом.

Команда мультицентра "Контора пароходства" запустила серию интерактивных маршрутов по городу "Мартин, проводи!" в 2020 году. Всего вышло 6 маршрутов: "Около Конторы" состоит из историй людей, которые живут на улицах, расположенных у реки. "Вау, какая стенка" расскажет о смыслах стрит-артов фестиваля уличной культуры "Морфология улиц". "Как дома" — об истории "Конторы пароходства": какой она была раньше и что в ней происходит сейчас. "Сказки на ночь" погрузит в 1986 год с помощью воспоминаний двух уже пожилых людей. "Чудо возле дома" познакомит с необычными случаями тюменцев, которые ассоциируются у них с понятием "чудо".

Кроме того, был создан маршрут по выставке о глобальных проблемах человечества на ситибордах, которая проходила в проекте "Арт-резиденция".

Выбранный формат помог максимально погрузить участников в истории. Открыв чат-бот, вы увидите не большие абзацы текста, а видеоролики, аудиофайлы, интерактивные игры и даже запись звонков с людьми, о ком мы рассказываем в гидах", — рассказала руководитель проекта Мария Копытова.

Персонажем гида является моряк Мартин — прототип героя Мартина из романа Джека Лондона "Мартин Иден", который любит познавать мир и делиться этим с окружающими. Его озвучил тюменец, актер и режиссер Петр Юнкер, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".