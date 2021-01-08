Зимой маникюр у тюменок не будет держаться долго

Длительность ношения маникюра, в том числе гель-лака, зависит от множества факторов. Ношение медицинских перчаток из-за пандемии коронавируса, а также теплых варежек в холодное время года может привести не только к деформации лака, но и к проблемам с ногтями.

Тюменский мастер маникюра Елена Карева рассказала, что основная причина проблем с ногтями – излишняя влага. Так, медицинские или одноразовые перчатки при длительном ношении создают эффект сауны. Руки потеют, создается парниковый эффект, а ногти, имеющие пористую структуру, впитывают влагу и расширяются. При этом покрытие гель-лак деформируется под новую форму ногтей.

После снятия перчаток в помещении, где из-за отопительных приборов и батарей чаще всего пересушенный воздух, ногти начинают "отдавать" влагу атмосфере, сохнуть. Но покрытие в исходную форму уже не возвращается, отсюда возникает деформация. Такую же проблему испытывают люди с гипергидрозом (сильно потеющие руки).

Вторая причина, почему ногти начинают слоиться, - механические воздействия. Гель-лак мягкая, эластичная система. Он легко повреждается, когда внутрь попадает влага при умывании или мытье посуды. Наконец, повреждают покрытие сами обладательницы красивых ногтей, когда делают дома самостоятельно промежуточный маникюр, стараясь сэкономить на походах в салон. Герметичность покрытия нарушается и появляются выше описанные проблемы, пишет "Мегатюмень".