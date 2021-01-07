В 2021 году в Тюменской области продолжится активный ремонт дорог

Около 700 км дорог отремонтировали в Тюменской области в 2020 году, из них 189,88 км - в рамках реализации "дорожного" национального проекта. В 2021 году планируется сохранить объемы ремонта, при этом особое внимание будет уделено мерах по усилению безопасности дорожного движения.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, в прошедшем году были отремонтированы дороги местного и регионального значения, в том числе в составе Тюменской агломерации. По итогам года удалось увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации на 0,8% - с 80,9% до 81,7%. А нормативное состояние региональной сети Тюменской области на 0,2% - с 61,92% до 62,12%.

В 2021 году основными задачами дорожного ремонта станут ликвидация аварийно-опасных участков, мест концентрации ДТП, снижение смертности на дорогах.