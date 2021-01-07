Тюменским соцработникам пришлось круглосуточно трудиться в пандемию

В 2020 году из-за пандемии социальные работники были вынуждены работать практически в круглосуточном режиме. Они заботились о своих подопечных – одиноких пожилых людях, многодетных семьях, маломобильных людях и гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказала директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова, в непростых условиях пришлось полностью перезагрузить форматы работы с получателями услуг: общаться онлайн, проводить скайп-конференции, консультировать по телефону. При этом большая часть работы проводилась вживую: социальные работники помогали по дому, приносили необходимые лекарства, покупали продукты. Для одиноких пожилых тюменцев, оказавшихся дома на самоизоляции, важно было даже это короткое личное общение.

За время работы консультационного пункта было принято около 5 тыс. звонков от жителей Тюмени, Тюменской области и других регионов РФ. По заявкам волонтеры выдали более 40 тыс. многоразовых защитных масок, передали более 1 тыс. продуктовых наборов, более 15 тыс. медикаментов льготным категориям граждан, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Обращались на горячую линию и за психологической поддержкой специалистов. Основные запросы были связаны с паникой из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, ухудшением детско-родительских, супружеских и семейных взаимоотношений, тревожностью родителей в связи с переводом детей на дистанционные формы образования, потерей работы, снижением материального дохода семьи.