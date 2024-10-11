Тюменцы отличились в трех номинациях на форуме "Вместе ради детей!"

В Великом Новгороде с 8 по 10 октября прошел XIV Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи", организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает информационный центр правительства области.

Тюменская область ежегодно становится лидером номинаций, в этом году наш регион победил в трех: "Лидер форума" - за успешное партнерство в организации мероприятия деловой программы форума, "Маршрут успеха" - за успешные практики организации социального сопровождения семей с детьми, "Новые возможности" - за цифровые решения в интересах семьи и детей.

Елена Перминова, директор Регионального центра "Семья":

Команда Тюменской области ежегодно участвует во Всероссийском форуме "Вместе – ради детей!". Это замечательная возможность быть в числе первых, делиться опытом и находить новые пути для улучшения жизни семей. Вместе мы можем создать лучшие условия для детей, помогать им расти и развиваться в заботливой и поддерживающей среде!

На различных площадках было представлено более 80 инновационных эффективных социальных практик по оказанию помощи и поддержки семьям с детьми со всех регионов нашей страны.

Форум собрал около 800 специалистов из разных регионов страны. На протяжении трех дней эксперты определяли наиболее передовые, эффективные и креативные практики, которые будут добавлены в профессиональную копилку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Делегация Тюменской области также выступила организатором площадки "Решение проблем семей, связанных с алкогольной зависимостью родителей".

Регион активно внедряет инновационные подходы, что позволяет улучшать условия жизни и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается. Успехи Тюменской области служат примером для других регионов, вдохновляя на внедрение лучших практик и решений.