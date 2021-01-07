В Тюменской области растет количество вакансий

Около 20 тысяч вакансий доступны на рынке труда в Тюменской области. Количество предложений по работе значительно выросло к зиме.

В условиях режима повышенной готовности, объявленного регионе, увеличилось число обращений в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Но если еще летом работодатели могли предложить 11-12 тысяч вакансий, то к зиме этот показатель вырос почти в два раза.

Заметно сократились предложения на рынке труда в таких сферах, как обеспечение электрической энергией, газом и паром, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, обрабатывающие производства и строительство. В то же время увеличилось количество заявленных вакансий в сфере деятельности грузового транспорта и перевозки грузов на 17%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — на 12%, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".