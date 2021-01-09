Тюменцы планируют отдых на ближайшие длинные выходные

Тюменцы уже начинают планировать отдых на ближайшие длинные выходные – 23 февраля и 8 марта. Выбор достаточно большой: от лыжных курортов до экскурсионных туров и пляжного отдыха.

Для любителей активного отдыха действуют отличные предложения на Байкал или Алтай. Традиционно популярностью у тюменцев пользуются горнолыжные курорты Шерегеш в Кемеровской области, Абзаково или Банное (Республика Башкортостан). Традиционно предлагаются туры выходного дня в Москву или Санкт-Петербург.

Как рассказала президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, из Тюмени курсируют прямые рейсы в Казань или Красноярск. Есть сообщение с Самарой, где разливается Волга, есть отличная набережная, хорошая инфраструктура и архитектура. Башкирия или Кавказ интересны своей культурой, традициями и кухней. Из близлежащих направлений – Екатеринбург, где имеются активности для туристов. Весной можно погулять по Сочи.

Кроме того, по словам эксперта, не стоит забывать про Золотое кольцо России, которое позволяет изучить историю и жизнь маленьких городов. Из европейских стран для нас открыты и по-прежнему популярны Турция, Мальдивы и Арабские Эмираты.

Отдохнуть можно и на территории самой Тюменской области, которая славится горячими источниками, санаториями. Здесь даже разработаны различные комплексы для восстановления после COVID-19. Активные туры есть в ХМАО-Югру и ЯНАО, где доступны северные развлечения: например, катания на собачьих упряжках, пишет "Тюменская область сегодня".