Тюменцев приглашают посетить новогодний Тобольск

Фото департамента культуры и туризма Тобольска. Источник: vk.com/ilovetobolsk2020

В новогодние и рождественские праздники Тобольск подготовил большое количество забав и впечатлений для жителей всего региона, а также гостей из других городов.

На Базарной площади до 7 января с 10:00 до 20:00 будет проходить новогодняя ярмарка. Здесь же работает каток. До -20 градусов доступен бесплатный прокат коньков. Семейные квесты "Зимние забавы" будут проходить на разных городских площадках: мкр. Менделеево - 5 января в 12:00, мкр. Иртышский 5 января в 14:00, Базарная площадь 5 января в 15:00, п. Сумкино - 8 января в 12:00.

Рождественские гуляния пройдут на территории снежных городков: п. Сумкино - 6 января в 13:00, мкр. Левобережье - 6 января в 13:00, мкр. Менделеево - 7 января в 12:00, Базарная площадь 7 января в 13:00, мкр. Иртышский 7 января в 15:00.

Тобольский драматический театр подготовил новогодние представления для взрослых и детей. Сказку "Как Дед Мороз Забаву от Полкана спас" и новогоднее представление #ЗабавныйНовыйГод покажут 4, 5, 6 и 7 января. Показ лирической комедии "Почти рождественский рассказ" состоится 4, 5, 6 января. На сказку "Снеговик" приглашают 8, 9, 10 января.

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике подготовили интерактивные мероприятия, экскурсии и мастер-классы.

Как отметила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина, в Тобольске много памятников, красивых зданий, как восстановленных, так и готовящихся к этому процессу. Зима придает всему этому особую атмосферу, особенно белокаменному Кремлю. Кроме того, за 2020 год появилось много всего нового, что стоит посмотреть.

"Возрождение Базарной площади порадует тюменцев. Некоторые жители Тюмени являются уроженцами Тобольска или у них здесь живут родственники. Кто-то из них помнит Базарную площадь 70-ых годов прошлого века, когда она жила своей торговой жизнью. Сейчас есть возможность насладиться возрождением этих традиций", - рассказали в пресс-службе.

Нижний посад также приобрел совершенно другой вид. Появились новые скверы для прогулок, для игр. Вводится в эксплуатацию зимний центр спорта и отдыха "Тобол". В новогодние каникулы там можно будет заниматься активными зимними видами спорта: покататься на коньках, на лыжах, на плюшках, на сноуборде, пишет "Тюменская область сегодня".