Врачи советуют тюменцам поберечь свои желудки на новогодних праздниках

Новогодние праздники во многих семьях традиционно связаны с длительными застольями и множеством вкусных блюд. Однако большие перерывы и обильная еда вызывают дискомфорт и проблемы в желудочно-кишечном тракте. Врачи рекомендуют тюменцам соблюдать правила питания, чтобы избежать заболеваний пищеварительной системы.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент, сотрудник тюменского кардиоцентра Мария Ляпина назвала четыре правила, которые помогут сохранить здоровье среди изобилия еды и напитков в главный праздник года.

Если съесть за раз больше, чем обычно, могут появиться изжога, боли в животе, вздутие и нарушения стула. Даже в праздничный день должны быть завтрак, обед и ужин. Следует разделить приемы пищи по времени и уменьшить порции.

Для приготовления стоит отдавать предпочтение простым рецептам с продуктами, которые наименее вредны. Для заправки салатов лучше использовать нежирную сметану, греческий йогурт. Вместо жарки – запекать блюда или тушить. Рыбу и мясо сочетать с овощами. Большое количество сладкого и мучного может вызвать брожение и повышенное газообразование в кишечнике.

Прежде чем выбрать напитки, помните: простая чистая вода помогает почкам выводить токсины, но при этом сохранять питательные вещества и микроэлементы. Сладкие газированные напитки и соки очень калорийны и содержат много сахара, они увеличивают нагрузку на наш организм и поджелудочную железу и незаметно способствуют набору лишнего веса.

Если вам противопоказаны какие-то блюда, не провоцируйте себя, не покупайте и не готовьте их. Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта вызовут жирные, жареные или копченые блюда, маринованные, слишком соленые или острые продукты, острые приправы и соусы, крепкие алкогольные и газированные напитки, шоколад, крепкий кофе, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу тюменского кардиоцентра.