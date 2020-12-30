Тюменский филармонический оркестр подарил слушателям новогоднее настроение

Фото: пресс-служба ТКТО

Первый концерт "Новый год с ТФО" по традиции состоялся в Тюменской филармонии в один из последних дней декабря. Музыканты совместно с солистами в Концертном зале им. Ю. Гуляева исполнили композиции Исаака Дунаевского.

Старт предпраздничным концертам "Новый год с ТФО" был дан 28 декабря. В этом году программа мероприятия посвящена 120-летию композитора Исаака Осиповича Дунаевского.

Концертный зал наполнился знакомыми композициями, а на большом экране в это же время транслировали сцены из кинолент. Благодаря такому симбиозу кино и музыки слушатели смогли по-настоящему погрузиться в атмосферу искусства и вспомнить любимые советские фильмы.

К слову, легендарный для нашей страны композитор Дунаевский написал музыку к 28 фильмам. Среди них всем знакомые и многими любимые: "Весёлые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Дети капитана Гранта", "Светлый путь", "Кубанские казаки" и другие.

Симфоническому оркестру помогали создавать настроение солисты: Эльвира Саниевская, вокал-группа "Санрайз".

Тюменская филармония не перестает радовать ценителей прекрасной музыки интересными и уникальными программами. Вы еще можете успеть насладиться концертом "Новый год с ТФО" 30 декабря в 19:00, билеты в продаже в кассах, а также на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.

А в ближайшем будущем вас ожидают и другие мероприятия для создания праздничного настроения: балет-сказка "Аленький цветочек" (5 и 6 января), "Старый Новый год с ТФО" (13 января), музыкальная сказка "Двенадцать месяцев" (17 января). Следите за афишей на сайте Тюменской филармонии.