Роспотребнадзор рекомендует сократить число участников новогодних мероприятий

Новогодние праздники и мероприятия безопаснее всего проводить на улице, на открытом воздухе, а не в помещении. Также рекомендуется сократить число участников.

Как отметила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо, в этом году следует даже на улице не устраивать массовых мероприятий. В праздновании могут принимать участие одновременно не более 50 человек. При этом обязательным остается соблюдение социальной дистанции, ношение в общественных местах и транспорте, тщательное мытье рук, пользование антисептиками и санитайзерами, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, в период зимних каникул зрелищно-развлекательные мероприятия остаются под запретом. Заведения общепита не будут работать с 23 часов до 6 утра. Кроме того, в Рождество введен запрет на посещение религиозных церемоний людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.