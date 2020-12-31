Финансовые эксперты советуют тюменцам умерить траты на новогодних праздниках

В новогодние праздники возникает много соблазнов, чтобы потратить деньги на развлечения, покупки, вкусную еду. Эксперты рекомендуют тюменцам разумно подойти к расходам, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями после. Важно не только спланировать все траты, но и позаботиться о финансовой подушке безопасности.

Финансовый эксперт Людмила Чернышева отмечает, что для уверенности необходимо, чтобы на счету лежало от трех до шести ежемесячных трат. Например, каждый месяц семья тратит по 50 тысяч рублей. В этом случае на счетах должно храниться не менее 150 тысяч рублей.

Важно также анализировать свои траты, помочь в этом может специальное мобильное приложение. Умный помощник привязывается к банковскому счету, программа отображает все траты. А уже в конце месяца можно будет посмотреть, куда уходят деньги, чтобы с холодной головой оценить их необходимость.

Для грамотного планирования бюджета надо вести учет по нескольким категориям. Расходы – это еда, коммунальные и обязательные ежемесячные платежи. Доходы – это зарплата. Если получается, что суммы совпадают, то уже не остается средств для капитала.

"Человек словно сидит на пороховой бочке: лишился работы или заболел - остался вообще без средств на существование. Чтобы этого не произошло, тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Второй критерий – нужно проанализировать все активы. К примеру, у вас имеется квартира, которую вы сдаете в аренду. Но есть и такая собственность, которая висит мертвым грузом. Посмотрите, что вы используете, а что лучше продать. Вырученные деньги вложите в то, что принесет прибыль", - отметила эксперт.

Третья группа – доходы и расходы от государства. Граждане не только платят налоги, но и имеют право на получение имущественных, инвестиционных или социальных вычетов, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам Людмилы Чернышевой, во всех этих трех категориях необходимо так планировать финансы, чтобы расходы не превышали доходы.