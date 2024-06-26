Лекторы Общества "Знание" рассказали Тюменским курсантам о финансовой грамотности

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло 24 июня в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Организатором выступило Российское общество "Знание".

Просветительские лекции для курсантов центра провели эксперты из различных сфер деятельности. Мероприятие состоялось в рамках нового регионального проекта. Специалист по товарным знакам Тюменского ОС ВОИР, индивидуальный предприниматель Надежда Брежнева рассказала, как накопить на мечту и что нужно сделать, чтобы превратить хобби в прибыльное дело.

"Мероприятие по финансовой грамотности в региональном центре приятно удивило тем, что слушателями были подростки от 14 лет, которые активно включились в обсуждение данной темы, несмотря на летние каникулы. Хочу также отметить отличную организацию мероприятия", – рассказала лектор.

С лекцией "Правила успеха. Финансы" перед слушателями выступила председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер. Кроме того, она поделилась секретами, как защитить себя от уловок мошенничества. Также ребята сыграли в игру "Финансовый квиз".

Заместитель ректора по учебной работе университета старшего поколения Татьяна Драчук рассказала слушателям, какими качествами должен обладать человек, который принял решение идти к своей цели. Также она прочитала лекцию "Финансовый интеллект для подростков".

"Мероприятие прошло в благоприятной спокойной обстановке. Почти в полевых условиях смогли настроить все оборудование для презентаций. Тема о финансовом интеллекте, по отзывам молодёжи, оказалась интересной и полезной. Радует, что ребята целеустремленные, понимают жизненные ценности и открыты к новым знаниям", – отметила лектор.

Отметим, что Российское общество "Знание" активно включается в организацию просветительской программы в летних загородных лагерях. В этом году для ребят подготовили шесть проектов: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий. Для того, чтобы принять участие летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием или обратиться к директору филиала Общества "Знание" в своём регионе. Время обработки заявки может проходить в срок до пяти дней.