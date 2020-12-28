Топ бесплатных сайтов для развития детей от "Русской компании"

Подходит к концу 2020 год, подаривший миру много новых тенденций, которые наверняка останутся с нами надолго, к примеру, переход на дистанционные форматы в самых разных сферах.

Одна из самых значимых – сфера образования. Пока неизвестно, ждёт ли онлайн обучение школьников и в 2021 году, однако уже сейчас найти много интересного для развития ребёнка в домашних условиях можно в Интернете. ООО "Русская компания" представляет Топ бесплатных образовательных ресурсов для детей самых разных возрастов.

МААМ

Здесь собраны конспекты для учителей и педагогов, однако в условиях дистанционного образования сайт полезен и родителям. Схемы поделок, планы развивающих игр и творческих вечеров, алгоритмы украшения комнат к праздникам – лишь малая часть контента.

Играемся

Сайт с различными развивающими играми, созданными профессиональными иллюстраторами и психологами.

Детский портал Чудо-Юдо

Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы для малышей – каждый родитель найдет, чем заняться ребенку любого возраста. И многие материалы можно распечатать.

Сайт "ПоСкладам"

Уникальные игры для обучения детей чтению. Из минусов – невозможность работы на устройствах Apple и наличие рекламы. Однако эти упражнения того стоят.

ПочемуЧка

Много конкурсов для родителей и детей, своя библиотека, форум и даже музыка и мультфильмы.

Eschool pro

Поможет школьникам 1-8 классов бесплатно онлайн в игровой форме изучать математику и русский язык.

Умназия

Здесь школьники младших классов могут бесплатно попробовать свои силы в предметных олимпиадах.

Сайт Risovatlegko

Поможет школьникам подтянуть черчение и научиться рисовать.

iDialogue

Для желающих подтянуть английский. Бесплатная платформа для коллаборативного обучения и кросс-культурной коммуникации для подростков из 90 стран.

Смарторика

Курсы робототехники и программирования роботов для детей от 8 лет.

Конечно, это далеко не полный список, но, на самом деле, при наличии доступа в Интернет найти образовательный портал, который будет полезен родителям и придется по вкусу детям, не составит большого труда. А о быстром и бесперебойном доступе во всемирную Сеть позаботится "Русская компания".

Провайдер гарантирует стабильно высокую скорость не только в многоквартирных домах, но и в коттеджных посёлках близ Тюмени, предоставляет круглосуточную ежедневную техническую поддержку и радует приятными тарифами. Прямо сейчас действует акция "Новогодний калейдоскоп", по которой до конца января можно подключить Интернет или Интернет +ТВ по выгодным ценам.

Уточнить информацию по тарифам, оставить заявку на подключение и проверить наличие технической возможности подключения по тому или иному адресу можно на сайте "Русской компании". Также задать интересующие вопросы можно по телефону: 39-00-39.