Тюменским водителям не удастся обмануть алкотестер

В преддверии новогодних каникул тюменские врачи призывают жителей региона не злоупотреблять алкоголем, а также не садиться за руль, даже если выпито небольшое количество.

В интернете все чаще появляются публикации о том, что можно немного выпить и сесть за руль. В таких материалах даже рассчитывают, какую дозу алкоголя допустимо употребить, чтобы его не смогли обнаружить в крови или выдыхаемом воздухе. Однако такая информация не является достоверной.

Как сообщила заведующая диспансерным отделением Областного наркологического диспансера Оксана Конищева, ни жевательная резинка, ни еда не помогут обмануть алкотестер, а показания будут только расти. Кроме того, важно понимать, что водитель в состоянии опьянения опасен: у него замедляется реакция, пропадает возможность правильно и быстро анализировать свои действия.

Алкоголь влияет на все системы организма, отравление спиртным или его производными — это крайний случай, который наступает неожиданно и резко. К тому же долгое употребление крепких напитков "изнашивает" организм, приводя к отказу органов, инсультам и инфарктам, пишет "Мегатюмень".