В Тобольске установили памятник Алябьеву

Памятник композитору, пианисту, дирижеру Александру Алябьеву установили в сквере на Базарной площади Тобольска – в его родном городе. Торжественное открытие монумента запланировано в январе, формат мероприятия будет зависеть от эпидситуации.

Как сообщили в пресс-службе главы Тобольска, в церемонии обязательно примут участие люди, причастные к созданию памятника. Кроме того, с началом нового сезона будут проведены дополнительные работы по благоустройству территории.

"Место для установки было выбрано знаковое, более удачного варианта не придумать. Именно в приходе церкви Захария и Елизаветы с 1828 года ссыльный, лишенный чинов музыкант жил и совершал регулярные покаяния", - отметила пресс-секретарь Анастасия Гулина.

Близлежащая территория будет использоваться для различных культурных мероприятий. "Уверен, что сквер имени известного композитора также станет площадкой для реализации творческих идей, местом общения творческой интеллигенции, местом вдохновения. Кстати, рядом будет установлен рояль, есть небольшая летняя сцена. Новое общественное пространство будет жить и развиваться", - прокомментировал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Монумент Алябьеву выполнил известный скульптор Сергей Мильченко, заслуженный художник России.