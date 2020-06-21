Собака-копилка уже 10 лет собирает пожертвования у тюменского ЦУМа

В июне 2020 года исполняется 10 лет с момента установки у тюменского ЦУМа собаки-копилки, которая призывает помочь беспризорным животным.

Как рассказала директор благотворительного фонда "Потеряшки" Ольга Гулецкая, в год копилка собирает около 100-130 тысяч рублей. Средства идут на улучшение условий содержания животных, на медицинское оборудование. Однако сейчас популярность такого способа пожертвований снижается.

"Тюменцы переходят на электронные деньги. Поэтому в скором будущем, наверное, собака у ЦУМа будет играть роль памятника. Он послужит напоминанием, что жители могут помочь четвероногим друзьям", - отметила Ольга Гулецкая.

Перевести желаемую сумму на поддержку благотворительного фонда можно через различные электронные средства. Более подробную информацию можно узнать на сайте. В комментарии можно указать назначение: ремонт, лечение, корм и т.д.

Помощь нужна не только финансовая. "Потеряшкам" не хватает волонтеров, а также желающих брать животных на передержку, пока идет поиск новых хозяев, пишет "Вслух.ру".