Собака-копилка уже 10 лет собирает пожертвования у тюменского ЦУМа

17:59 21 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: "Афиша Тюмень"

В июне 2020 года исполняется 10 лет с момента установки у тюменского ЦУМа собаки-копилки, которая призывает помочь беспризорным животным.

Как рассказала директор благотворительного фонда "Потеряшки" Ольга Гулецкая, в год копилка собирает около 100-130 тысяч рублей. Средства идут на улучшение условий содержания животных, на медицинское оборудование. Однако сейчас популярность такого способа пожертвований снижается.

"Тюменцы переходят на электронные деньги. Поэтому в скором будущем, наверное, собака у ЦУМа будет играть роль памятника. Он послужит напоминанием, что жители могут помочь четвероногим друзьям", - отметила Ольга Гулецкая.

Перевести желаемую сумму на поддержку благотворительного фонда можно через различные электронные средства. Более подробную информацию можно узнать на сайте. В комментарии можно указать назначение: ремонт, лечение, корм и т.д.

Помощь нужна не только финансовая. "Потеряшкам" не хватает волонтеров, а также желающих брать животных на передержку, пока идет поиск новых хозяев, пишет "Вслух.ру".

Теги: бездомные животные , благотворительность , волонтеры , памятник , собаки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020