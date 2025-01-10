Около 32 млн рублей собрала Тюмень на поддержку участников СВО

Проект "Тюмень для победы" реализуется в городе с 2024 года, за это время на специальный счет "Победа", оператором которого является городской совет ветеранов войны и труда, деньги перечислили более 7,5 тысячи человек и свыше ста организаций - общими усилиями собрано почти 32 миллиона рублей, сообщил глава города Максим Афанасьев на встрече с представителями местных СМИ.

Глава города отметил важность проекта для консолидации горожан, общественных организаций, поддержки волонтерских инициатив по сбору и доставке гуманитарных грузов для земляков, участвующих в специальной военной операции. Все финансовые операции и расходы строго контролируются, решения по ним принимаются комиссионно, эта информация, как и отчеты по тратам, публикуются на специальном сайте.

На сегодня город напрямую сотрудничает с 17 воинскими подразделениями, где служат тюменцы, оказывает помощь госпиталям, оплачивает транспортировку гуманитарных грузов. В приоритете по поставкам - то, что спасает жизни людей: радиостанции, детекторы дронов, техника, связь, оборудование и медикаменты для госпиталей.

"Также поддержку получают волонтерские проекты (есть те, кто может собрать гумпомощь, но не знает, куда, как, на чем ее отправить). Так, каждый месяц организация ветеранов пограничников отправляет от сквера Пограничников гуманитарную помощь — транспортные расходы мы финансируем с нашего счета "Победа", - рассказал Афанасьев.

Помимо этого, со счета оказывается помощь центрам по плетению маскировочных сетей. 27 новых пунктов открыто на базе городских школ. Помимо практических целей, последние имеют еще и воспитательную функцию для детей.

Максим Афанасьев отметил, что администрация города, муниципальный сектор сами активно участвуют в благотворительном проекте: сотрудники ежемесячно перечисляют на счет посильные суммы, подлежащий приватизации транспорт учреждения передают волонтерам, после техобслуживания и доработки в автосервисах машины отправляют в зону СВО.

В Год защитника Отечества и Год героев, которым объявлен 2025-й в России и в Тюменской области, реализации проекта "Тюмень для победы" будет уделяться еще больше внимания. Его организаторы готовы к рассмотрению новых инициатив общественности, направленных на оказание помощи и поддержки участникам СВО и их семей, подчеркнул Максим Афанасьев.