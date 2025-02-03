В 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше средств

В полтора раза вырос объём средств, собранных на благотворительной платформе СберВместе за 2024 год: россияне перечислили на эти цели 448 млн рублей (в 2023-м — 306 млн). За прошлый год совершено 376 тыс. пожертвований, успешно завершено 364 сбора. Чаще всего люди направляли деньги фондам, которые помогают детям. Полученные средства потрачены на лечение, реабилитацию, социальную адаптацию, занятия со специалистами и покупку лекарств.

На благотворительной платформе Сбера любой человек может выбрать добрую историю, на которую нужны деньги, или конкретный фонд — и сделать пожертвование. Сегодня на СберВместе представлено 276 некоммерческих организаций (НКО), которые работают по четырём основным направлениям: дети, взрослые, культура, природа. Все фонды — участники платформы проверены Сбером.

Организаторы отмечают, что 2024 год стал рекордным по объёму денежной помощи, оказанной на платформе. Кроме того, год от года растёт число людей, которые оформляют рекуррентные (регулярные) подписки, когда каждый месяц с карты автоматически списываются деньги в пользу одного или нескольких фондов. Комфортную сумму и фонды пользователь выбирает сам. Гарантированное поступление средств помогает фондам лучше планировать свою деятельность и работать более эффективно, решая важные социальные задачи. В 2024 году пользователи СберВместе оформили 8 тыс. регулярных пожертвований, перечислив на добрые дела 40 млн рублей.

По объёму собранных на платформе средств в 2024 году лидирует традиционная акция "Добрый новогодний подарок" для детей и подростков с особенностями ментального развития и опытом сиротства. Таким детям важно нарабатывать социальные и бытовые навыки, становиться самостоятельными и адаптироваться к окружающему миру — в этом им помогают профессионалы: педагоги, психологи и логопеды. По итогам акции на платформе собрано 25 млн рублей — все средства будут направлены в НКО, которые организуют развивающие занятия для детей.

Люди также активно жертвовали средства в поддержку детей с опухолями мозга (18 млн рублей, Фонд Константина Хабенского), пострадавших в Курской области (15 млн, Российский Красный Крест) и ветеранов (15 млн рублей, фонд "Память Поколений").

Как отмечают участники опросов СберВместе, пожертвования обычно совершаются под влиянием эмоций: когда сердце откликается на ту или иную историю, когда хочется помочь и быть сопричастным к волшебству. Поэтому главная задача платформы — дать людям безопасные, удобные и простые инструменты, чтобы эту потребность реализовать.