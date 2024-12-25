Члены Общественной палаты региона исполняют новогодние желания тюменских ребятишек

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Члены Общественной палаты Тюменской области приняли участие в акции "Елка желаний", которую проводит общероссийское "Движение первых". Гражданские активисты сняли с елки, которая установлена в офисе регионального отделения общественной организации, открытки с пожеланиями детей. Все желания ребят до Нового года будут исполнены.

"Новый год – это, в первую очередь, праздник для детей и наша общественная организация по традиции постаралась доставить радость ребятам, и особенно из семей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Первые наши елки желаний мы организовывали в торговых центрах вместе с Областным советом ветеранов. Затем мы организовали елку в детском доме в Борках", – рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Члены Общественной палаты региона вместе с некоммерческой организацией отправили более тысячи подарков в детский дом в Краснодоне. Несколько лет подряд председатель комиссии по здравоохранению Джинна Лебедева организует елки желаний в десятках учреждений здравоохранения. В этом году более 1 600 подарков были переданы тюменским ребятам, которые в настоящее время находятся на излечении.

"Доброй традицией для нас стало проведение елки желаний вместе с "Движением первых". Участвуем в совместной акции второй год и надеюсь, что эту замечательную инициативу поддержат многие общественные активисты. Мы благодарны нашим партнерам, которые организовали елку с пожеланиями детей из семей, нуждающихся в поддержке, детей военнослужащих и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня каждый из нас сможет от души подарить кому-то из этих ребятишек подарок к Новому году", - рассказал Геннадий Николаевич.

В настоящее время на участие в акции "Елка желаний" поступило более 3 тысяч заявок от детей, живущих в нашем регионе, рассказала председатель совета регионального отделения "Движения первых" Тюменской области, член Общественной палаты региона Наталья Ахлюстина.

Проведение "Елки желаний" – давняя традиция в России, заложенная многими общественными организациями. "Движение первых" проводит акцию второй год и ставит задачу собрать все заявки в одном месте, чтобы дарители могли выполнить желания максимально большому количеству мечтателей.

Самым популярным желанием у ребят в этот день было получение велосипеда. В одной открытке двухколесного железного коня просил у Деда Мороза 10-летний Степан, в другой – 6-летняя Полина. 3-летний Захар мечтает о конструкторе, а 8-летний Иван – о телефоне. Общественные активисты исполнят новогодние желания ребят и подарят им то, о чем они мечтают.

Желающим принять участие в акции нужно зайти на сайт ЕлкаЖеланий.РФ. Если тюменцы хотят организовать елку в своей организации, то можно с сайта скачать шарики и подобрать их по количеству дарителей, распечатать и повесить на елке, рассказала Наталья Ахлюстина. Делать это в формате офлайн не обязательно, потому что главное – действовать через сайт: зарегистрироваться как исполнители, найти заявки и исполнить желания мечтателей.