Вопреки всему и для пользы людям: итоги работы СО НКО Тюменской области в 2020 году

65 проектов НКО Тюменской области стали победителями президентских грантов 2020 года. Из федерального бюджета на пользу жителям региона привлечено более 89 млн рублей, в том числе более 18 млн рублей - по итогам специального конкурса по поддержке СО НКО в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Региональная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций предусматривала около 723 млн руб., в бюджете муниципалитетов на эти цели было запланировано 19,8 млн рублей.

Некоммерческий сектор региона уже который год укрепляет позиции на федеральном уровне: как отмечают в Минэкономразвития, по реализации механизмов поддержки СО НКО, обеспечения им доступа к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг Тюменская область в 2019 году вошла в топ-10 субъектов России. В рейтинге агентства "РАЭКС-аналитика" и Общественной палаты РФ в 2020 году Тюмень по уровню и качеству развития НКО и взаимодействия с ними поместили на 4 место. Регион является наставнической площадкой по многим направлениям: организация работы с семьями, оказавшимися в трудной ситуации, профилактика правонарушений среди подростков, препятствование девиантному поведению школьников, патриотическое воспитание.

Перечислить все заслуги и проекты тюменских НКО в одном материале невозможно, поэтому, подводя итоги 2020 года, сконцентрировали внимание на самых ярких и знаковых.

Серебряное волонтерство

Традиционно насыщенная мероприятиями повестка гражданских активистов в этот сложный год претерпела изменения, но не убавила в содержательности: с переходом в онлайн многие организации только расширили свою аудиторию. Это касается и волонтеров серебряного возраста, которые вышли в виртуальное пространство и не остановили на время самоизоляции такие популярные проекты, как "ГидыTMN 55+", "Бабушкин workout", "#Бабушки особого назначения", "Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст". Добровольцы старшего поколения отметились и на всероссийском уровне: два гранта федерального конкурса "Молоды душой" тюменцы завоевали в направлениях "Волонтерские центры" и "Социальные проекты". Активистка Вера Тухватуллина, которая занимается театром "Мы вместе" и вместе с остальными участвует в постановке иммерсивных спектаклей, прошла в финал всероссийского конкурса "Доброволец России – 2020". Координатор штаб-квартиры серебряного добровольчества Ксения Шефер отмечает, что с каждым годом активистов становится все больше, а значит, растет и количество добрых дел.

В 2020 году на первый план вышло еще одно направление взаимопомощи ближним – возникли областной штаб акции "МЫ ВМЕСТЕ", оперативный штаб соседской взаимопомощи, многие НКО начали поддерживать нуждающихся, организуя в гипермаркетах сборы продуктов питания, на базе собственных учреждений – сборы одежды, средств индивидуальной защиты, лекарств и предметов первой необходимости. Неравнодушные жители региона при соблюдении требований Роспотребнадзора делали все возможное, чтоб жизнь людей из группы риска на самоизоляции не остановилась.

Люди с ограниченными возможностями

Особое внимание, как и в прошлые годы, в 2020 уделили людям с ограниченными возможностями. Все наработки и практики можно было увидеть на II региональном форуме-выставке "ВозМОЖНОсти", трансляцию которого посмотрели более 270 тыс. человек. В частности, для граждан с инвалидностью провели 14 вебинаров с известными спикерами и экспертами в области психологии, образования, здравоохранения, спорта, культуры, занятости, трудового права, организовали онлайн-игры на развитие soft skills, запустили профориентационный квест для школьников с особенностями здоровья. Как организована работа в муниципалитетах, в видеосюжетах рассказали жители Ишима, Тобольска и Ялуторовска, которые, несмотря на инвалидность, добились успехов в какой-либо деятельности. Фишкой форума стала презентация видеогида по единому информационно-просветительскому порталу для людей с ограниченными возможностями и членов их семей, который планируют запустить в 2021 году. Событие не осталось незамеченным и на федеральном уровне: в Центре научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Минтруда России отметили, что опыт Тюменской области нужно транслировать на другие территории.

Не забывают и о семьях людей, столкнувшихся с серьезными проблемами со здоровьем. Уходу за маломобильными родственниками благодаря средства президентского гранта обучают всех желающих в консультационном центре "Родные люди". Для этого оборудован учебно-симуляционный кабинет, где специалисты наглядно демонстрируют все техники, а близкие на практике отрабатывают навыки, которые однозначно изменят жизнь больного к лучшему. Также на базе центра функционирует кол-центр, где ежедневно дают советы и инструкции по вопросам домашнего ухода, психологически поддерживают родственников маломобильных граждан.

Отдельную работу ведут с онкопациентами и их родственниками. Курс восстановительной медицины и психологической реабилитации "Поддержка" в том числе ориентирован на обучение близких тому, как говорить с больным человеком, как его поддерживать, как выдерживать его раздражительность и недовольство, как не переложить на него свои отчаяние, страхи и горе, как лучше всего выражать свои чувства. Самим больным здесь помогают найти новые смыслы и опоры в жизни, ведь рак — это время, когда надо себя поставить на первое место, и как показывает практика — онкобольным это сделать сложнее всего.

Волонтеры-медики

Первоочередной задачей волонтерского корпуса студентов Тюменского государственного медицинского университета стала помощь врачам и медперсоналу, работающим с ковидными больными. Они работают в поликлиниках, помогают с заполнением документации и обзвоном пациентов, проводят профилактическую работу с жителями по здоровьесбережению, сдают кровь, приносят пожилым людям продукты и лекарства, помогают по дому. Шестеро студентов отмечены медалями президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "МЫ ВМЕСТЕ". Ребята признаются – сложнее всего было в мае, когда поток заявок на помощь был большим и приходилось ради блага других людей жертвовать учебой и нагонять материал позже. Но никто не жалеет о своем выборе, а многие намерены и в будущем продолжить волонтерскую работу.

Кроме того, Тюменская область стала одним из десяти пилотных регионов, которые подключились к реализации проекта комплексной помощи кризисным беременным "Плюс один", запущенного Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики". Уже сформирована дорожная карта, где аккумулированы лучшие практики и наработки в вопросах сохранения беременности и ответственного отношения к репродуктивному здоровью.

Молодежная политика и патриотическое воспитание

Летом 2020 года об одном тюменском проекте, ориентированном на семейный и детский дворовой досуг, узнал президент России Владимир Путин. Автор и вдохновитель "Капитанов двора" Павел Притупа на встрече, организованной в честь 100 дней с момента образования штаба акции "МЫ ВМЕСТЕ", рассказал главе государства, как его волонтеры проводят активности в условиях пандемии и какие видят перспективы развития. Тюменец тиражировал свою идеи за пределы родной области и даже вышел в финал всероссийского конкурса "Доброволец России — 2020".

Не только столица региона прославилась яркими событиями в сфере НКО, ориентированных на работу с молодежью. Ишимская автошкола ДОСААФ России вместе с Центром патриотического воспитания "Достойный выбор" предложили председателю ДОСААФ, генерал-полковнику Александру Колмакову обучать будущих призывников профессии "оператор беспилотных дронов". В дальнейших планах -зарегистрировать эту профессию в качестве военно-учетной специальности. Сделать Ишимскую автошколу ДОСААФ центром патриотического воспитания, точкой притяжения для ребят из ближайших территорий - такую амбициозную задачу поставили перед собой гражданские активисты во главе с руководителем "Достойного выбора" Максимом Шереметьевым. Идет работа над проектами и привлечением финансирования.

Кроме того, Шереметьев активно делится опытом с другими регионами – например, тюменскую модель первого в России ресурсного центра для ветеранских организаций, созданного в сотрудничестве с областным советом ветеранов, взяли на вооружение в Хабаровске. В Иркутске он вместе с лидером центра молодежных и семейных инициатив "База героев" Николаем Петренко рассказывал о социальном проектировании и эффективных общественных практиках.

Креативных и творческих ребят поддерживают "Контора пароходства", "Медиаполис" и театральный центр "Космос". Серьезную работу в направлении молодежной политики в регионе проводят команды мультицентров "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Социальный проект для трудных подростков "Шанс", зародившийся здесь, был признан лучшим в России и рекомендован для реализации всем субъектам РФ. У каждого ребенка, участвующего в проекте, появляется наставник, который становится старшим товарищем, помогает найти жизненные ориентиры, определиться с будущей профессией, освоить новые хобби и навыки, социализироваться. Перед встречей с подопечными наставники обязательно проходят тренинги психологов и педагогов. С каждым годом "Шанс" совершенствуется: в четвертом потоке, который проходит с ноября по декабрь 2020 года, добавились онлайн-активности.

Ориентированные на патриотику НКО не только не прекратили в разгар COVID-19 основную работу, перенеся ее в онлайн, но и помогли достойно отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры Победы из ТюмГУ в общем зачете среди штабов страны на Всероссийском конкурсе #Готовкпобедам заняли третье место, а в Уральском федеральном округе – первое. Тюменский областной совет ветеранов не только в непростой эпидемиологический период поддерживал своих подопечных в муниципалитетах, снабжая районные советы аптечками и СИЗами, но и не забывал о воспитании подрастающего поколения. Многие акции и активности они успешно перевели в онлайн, а офлайн проводили с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Ребята встречались с Героем России Владимиром Шарпатовым, писали письма ровесникам, не вернувшимся с войны. Вместе с региональным отделением Союза ветеранов Афганистана совет ветеранов организовал выездной военно-патриотический музей с полевой кухней, костром и выставкой разных видов армейского оружия, просмотром военно-патриотических фильмов и дружеским общением. Мероприятие приурочили к подвигу солдат 368-й стрелковой Печенгской Краснознаменной дивизии, сформированной в Тюмени в 1941 году.

Семейные ценности, защита семьи, материнства и детства

Вопросами детской безопасности дома занимаются активисты Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области. Они регулярно информируют граждан о необходимости установки на окна фиксаторов, которые будут препятствовать выпадению малышей и предотвращать трагические случаи, о важности пожарной безопасности. С разработанной в Тюмени настольной карточной игрой "Земля отцов" на игротеках детей и их родителей погружают в контекст истории России через многодетных отцов – полководцев, правителей и выдающихся умов нашего государства. Не переставал в режиме ограничений работать проект "Отцовский патруль", в котором водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и раздают наклейки с надписью "Дома ждут". Советы отцов работают и в муниципалитетах: например, в Ишиме уже бывалые родители делятся опытом с молодыми отцами и теми, кто только готовится таковыми стать.

Союз отцов Тюменской области сконцентрировался на профилактике буллинга – эта организация будет реализовывать в регионе краснодарский проект "Папы против травли". Они также в числе организаторов провели первый семейный пикник "Алебашево фест", направленный на продуктивный совместный досуг пап, мам и детей.

Центр защиты материнства "Покров" в 2020 году на базе женских консультаций и роддомов Тюмени проводил семинары, направленные на повышение профессиональных компетенций психологов, медицинских работников, специалистов организаций отрасли по предабортному консультированию и сопровождению кризисной беременности. Волонтерское движение "Клюква", основная цель которых - заботиться о бездомных и нуждающихся, помогать многодетным малообеспеченным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, много времени уделили поддержке одиноких мам и стариков. Неравнодушные люди помогали им вещами и продуктами, делали ремонт, занимались восстановлением документов и подачей заявок на субсидии и положенные по закону выплаты.

Продолжил работу по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья такой проект, как "Лыжи мечты", детский центр "Грин-Ландия" организовывал досуг особенных ребят в осенние каникулы. В областной столице начал работу учебно-тренировочный центр для подростков с нарушениями развития и аутизмом "Открой мне мир". Здесь проводят занятия по обучению самообслуживанию и необходимым навыкам, отработке правил поведения в общественных местах. В Тюменском районе родителей, воспитывающих детей-инвалидов, поддерживает клуб "Жить жизнь".

Эти, а также многие другие организации, несмотря ни на что, продолжили менять жизнь в регионе к лучшему, подстраиваясь под реалии. Многие активисты СО НКО отметили, что в сложных условиях стали сплоченнее и еще больше осознали важность своей работы. Делать не для отписки, а для реальных людей, которым важна и нужна такая забота и активность – это основное кредо тюменских общественников, которое продолжит быть их ориентиром и в 2021 году.