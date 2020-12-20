Тюменский врач создает высокоточный датчик для диагностики ишемии

Фото пресс-службы ОКБ №1

Рентгенохирург Областной клинической больницы №1 Артем Гаврилко получил грант на реализацию проекта по программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК"). Тюменский врач разработал высокоточный датчик для диагностики ишемии.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, главной целью новой разработки является усовершенствование процесса диагностики ишемии, что позволит более точно определять показания к операции у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), когда нарушено кровоснабжение сердца.

По мнению рентгенохирурга, это будет возможно с помощью высокоточного датчика для внутрисосудистой регистрации электрокардиограммы, который будет применяться в сфере рентгенохирургии.

"Во время проведения коронарографии с помощью этого датчика врач может выявлять ишемию и ее точную локализацию. Датчик заводится в одну из ветвей коронарных артерий, которые питают сердечную мышцу. Таким образом, хирург может понять, приводит ли стеноз в той или иной ветке к ишемии. Благодаря этому датчику мы можем более точно определять показания к операции у таких пациентов", - рассказал автор проекта.

Существующие аналоги будущей разработки имеют ряд ограничений. К примеру, нагрузочный тест по разным причинам могут выполнить не все пациенты. Импортный датчик, измеряющий фракционный резерв кровотока (ФРК), имеет высокую стоимость, сопоставимую с самой операцией.

В настоящее время уже проведено несколько клинических испытаний, которые подтверждают необходимость точного определения ишемии миокарда для правильного подхода к лечению пациентов с ИБС.