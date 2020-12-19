На онлайн-хакатоне в Тюмени программисты представили умные решения для бизнеса

22 команды со всей России приняли участие в онлайн-хакатоне "Харитон", который проходил в Тюмени с 11 по 13 декабря. До финала дошли 12 команд, из них пять – тюменские. Программисты представили новаторские решения и приложения, в том числе для бизнеса.

Мероприятие проходило в социальной сети "ВКонтакте" по трем направлениям: создание решений для информационной работы в Тюменской области; разработка приложений на платформе VK Mini Apps; бизнес-решения для создания прототипов IT-стартапов. В течение 48 часов команды должны были создать программные продукты. Победители получили по 40 000 тысяч рублей в каждом из направлений.

Экспериментальным для соревнований стало направление "Бизнес решения для создания прототипов IT-стартапов". Главная задача — реализация MVP (Минимально жизнеспособный продукт — продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями) проекта IT-стартапа и оценка его коммерческого потенциала. Команда "Clapp Studio" из Санкт-Петербурга создала прототип мобильного приложения для общения и знакомств в онлайн-формате и заняла второе место. Но эту идею поддержал член жюри Игорь Шеко — Lead Frontend-разработчик из компании Voximplant. Он отметил команду личным призом в размере 30 000 тысяч рублей.

Победу одержала команда "Future Friendly" из Екатеринбурга. Ребята создали расширение для браузера, которое автоматически анализирует информационный фон человека, а на основе данных делает выводы о его эмоциональном и психологическом состоянии, пишет "Мегатюмень".