В музее "Усадьба Колокольниковых" отметили день чая

Концертная программа ко дню чая состоялась в музее "Усадьба Колокольниковых" 17 декабря.
Встреча началась с веселых конкурсов и игр. Ведущая в стилизованном костюме разыгрывала между гостями мероприятия наборы чая.
Концертная программа состояла из переплетения талантливой игры на музыкальных инструментах и чудесного вокала. Артисты Центра культуры и творчества "Тюмень" подарили слушателям танго и латинские ритмы, романсы и французский шансон, старые песни о главном и композиции, которые знакомы каждому.
Настроение дарили вокалистки Анастасия Русанова и Наталья Малаенко, гитаристы Антон Дерябин и Сергей Яковенко, а также контрабасист Илья Панов.
Атмосфера в зале царила самая дружественная – слушатели подпевали знакомым песням, громко аплодировали и общались с музыкантами после концерта.
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