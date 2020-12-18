В музее "Усадьба Колокольниковых" отметили день чая

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

Концертная программа ко дню чая состоялась в музее "Усадьба Колокольниковых" 17 декабря.

Встреча началась с веселых конкурсов и игр. Ведущая в стилизованном костюме разыгрывала между гостями мероприятия наборы чая.

Концертная программа состояла из переплетения талантливой игры на музыкальных инструментах и чудесного вокала. Артисты Центра культуры и творчества "Тюмень" подарили слушателям танго и латинские ритмы, романсы и французский шансон, старые песни о главном и композиции, которые знакомы каждому.

Настроение дарили вокалистки Анастасия Русанова и Наталья Малаенко, гитаристы Антон Дерябин и Сергей Яковенко, а также контрабасист Илья Панов.

Атмосфера в зале царила самая дружественная – слушатели подпевали знакомым песням, громко аплодировали и общались с музыкантами после концерта.