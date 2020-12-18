В Тюмени проведут губернаторскую елку для одаренных детей

Фото из архива ДТиС "Пионер", https://vk.com/pioner_tmn

Губернаторская елка для одаренных детей Тюменской области состоится 19 декабря в драмтеатре. На праздник приглашены самые активные ребята со всего региона, которым удалось продемонстрировать высокий уровень своих знаний, умений и навыков в творческой, спортивной, научной, социальной сферах.

Участников ждет насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков, и поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора.