В Тюмени проведут губернаторскую елку для одаренных детей

13:49 18 декабря 2020
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Фото из архива ДТиС "Пионер", https://vk.com/pioner_tmn

Губернаторская елка для одаренных детей Тюменской области состоится 19 декабря в драмтеатре. На праздник приглашены самые активные ребята со всего региона, которым удалось продемонстрировать высокий уровень своих знаний, умений и навыков в творческой, спортивной, научной, социальной сферах.

Участников ждет насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков, и поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора.

Теги: Александр Моор , губернаторская елка , елка , одаренные дети
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