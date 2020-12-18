В Тюмени проведут губернаторскую елку для одаренных детей

Губернаторская елка для одаренных детей Тюменской области состоится 19 декабря в драмтеатре. На праздник приглашены самые активные ребята со всего региона, которым удалось продемонстрировать высокий уровень своих знаний, умений и навыков в творческой, спортивной, научной, социальной сферах.
Участников ждет насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков, и поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора.
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