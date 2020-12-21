Талантливых тюменских спортсменов отметили на Губернаторской ёлке

Фото: ДТиС «Пионер»

Традиционное чествование юных талантливых спортсменов состоялось на минувших выходных в рамках Губернаторской ёлки 2021 года.

Участие приняли 20 спортсменов государственных учреждений в возрасте 10-15 лет, члены сборной команды Тюменской области, занесенные в региональную базу талантливых детей и молодёжи. На празднике присутствовали представители ГАУ ТО "ОСШОР", Областной спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, а также ГАУ "Тюмень-Дзюдо" и спортшколы по шахматам Анатолия Карпова.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом году празднования были поделены на две программы: часть одаренных тюменцев получали поздравления на базе детского центра "Ребячья республика", а часть, и в том числе юные спортсмены, на территории Тюменского драматического театра 19 декабря.

Здесь отличившихся ребят ждал захватывающий новогодний спектакль "Сказки 1001 ночи" и, конечно, встреча с главными и самыми долгожданными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. С наступающим Новым годом поздравил ребят губернатор Тюменской области Александр Моор. И, конечно, все участники "Губернаторской ёлки" получили подарки.

Всего мероприятие собрало порядка 600 школьников, добившихся весомых успехов и ярко проявивших себя в завершающемся году в спортивной, социальной, научной или творческой сферах.