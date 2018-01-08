Четыре заводоуковских школьника побывали на президентской елке

20:42 07 января 2018
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citifox.ru

Четверо заводоуковских школьников оказались в числе пяти тысяч ребят из всех уголков России, попавших на кремлевскую елку в Москву, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

На главном утреннике страны побывали отличники, победители международных и всероссийских олимпиад, конкурсов и чемпионатов – Игорь Попов, Маргарита Болдырева, Полина Криворотова и Валерия Полковникова. В Москве ребята не только участвовали в новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце, но и посетили с экскурсиями Красную площадь, Воробьевы горы и Государев двор в Измайлово.

Еще три десятка школьников Заводоуковского городского округа участвовали в ежегодной губернаторской елке для одаренных детей в ДК "Нефтяник". Ребята посмотрели спектакль "Крибли. Крабле. Бумс", посетили развлекательные, творческие, интеллектуальные площадки, послушали видеопоздравление Владимира Якушева, пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получили новогодние подарки.

Теги: губернаторская елка , Кремлевская ёлка , образование
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