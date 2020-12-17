В Гилёвской роще открывается новогодняя елка

В Тюмени завтра, 18 декабря, в 14.30 на центральной площадке Гилёвской рощи пройдет праздничное открытие елки.

Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают детей и родителей на новогоднее представление с хороводом, песнями и загадками. Зимний волшебник зажжет 2000 светодиодных огней и звезду на макушке елки.

Тюменцам предлагают не только отдохнуть, но и подкормить птиц и белок, обитающих в Гилёвской роще. На деревьях здесь размещены кормушки с надписью "орешки клади сюда".