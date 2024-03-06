У тюменцев есть шанс узнать больше о Наврузе

Праздник весеннего равноденствия Навруз отмечается в марте. У многих тюркских народов новый год ассоциируется с обновлением природы — с наступлением весны - и называется по-разному: Навруз, Наурыз, Нооруз, что в переводе с персидского означает "новый день".

21 марта в ДК "Железнодорожник" состоится областной праздничный концерт "Навруз", который представит культуру азербайджанцев, казахов, киргизов, таджиков и узбеков. Начало в 18:00.

Гостей праздника ждут выставки, мастер-классы для детей и концертная программа. В фойе Дома культуры будет представлена выставка национальных костюмов, быта и декоративно прикладного творчества. На сцене выступят творческие коллективы с национальными песнями и игрой на национальных инструментах. В программе – народные мелодии сибирских татар, казахская домбра, киргизский комуз, узбекский танец Бахор, песни и танцы других народов.

В рамках мероприятия будет организована акция в поддержку участников специальной военной операции. Все желающие смогут передать гуманитарную помощь в зону СВО.