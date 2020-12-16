Тюменцам покажут, как заниматься спортом на скамейках и заборах

08:29 16 декабря 2020
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В Тюмени запускается фитнес-проект "Улица", цель которого - показать людям, что спорт доступен для всех. На улицах, остановочных комплексах, в парках, скверах, вблизи водоемов появятся таблички с инструкциями по тренировкам и описанием, какое упражнение можно выполнить на скамейке, возле барьерного ограждения или другого объекта городской среды, количество подходов и частоту повторений.

Организаторы рассчитывают, что необычная подача информации, современная инфографика, доступность позволят большему количеству тюменцев приобщиться к спорту, сообщает ИА "Тюменская линия".

Теги: здоровье , ЗОЖ , социальные проекты
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