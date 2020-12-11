В Тюмени хотят слепить рекордное число снеговиков

В Тюмени собираются установить "Рекорд "Снеговик – 2021", мероприятие пройдет с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, главными участниками станут горожане.

В связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии в этом году снеговиков предлагают лепить не на набережной, а во дворах домов.

"Управы административных округов оповещают о предстоящей снежной затее территориальные органы самоуправления, управляющие компании и товарищества собственников жилья. От управляющих организаций требуется, чтобы они выделили во дворах подходящие места для лепки снежных баб и снеговиков. С 1 по 8 января представители этих организаций подсчитают все фигуры на подведомственной им территории и отправят фотографии с точным количеством снежных фигур на почту организаторов", — рассказали в ЦКиТ "Тюмень".